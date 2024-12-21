كشف ملابسات التعدي على بلوجر شهيرة بشوارع الأميرية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعت صاحبة الحساب قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليها حال تواجدها صحبة والدها بأحد المحال التجارية بالقاهرة.

بالفحص، تبين أنه حال تواجد الشاكية بأحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، حدثت بينها وبين بعض الأشخاص مشادة كلامية، وقام أحدهم بالتعدي عليها بالضرب.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (6 أشخاص، مقيمين بالقاهرة)، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.