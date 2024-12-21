حقيقة طلب حسام غالي رحيل إمام عاشور عن الأهلي

الفجر الرياضي
إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة طلب حسام غالي رحيل إمام عاشور عن صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

حقيقة طلب حسام غالي رحيل إمام عاشور

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن هناك أنباء ظهرت بأن حسام غالي طلب رحيل إمام عاشور عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأضاف الغندور، أن مستقبل إمام عاشور لم يتم مناقشته في أي جلسة ودية أو رسمية للجنه التخطيط أو مع مدير الكرة.

واختتم حديثه قائلًا، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لن بيع أحد من قوائم الفريق الأساسي في الوقت الحالي.

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