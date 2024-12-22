ياسمين عبد العزيز تمازح زملاءها في كواليس مسلسل “وتقابل حبيب”

تواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز تصوير مشاهدها مسلسل “وتقابل حبيب” استعدادًا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني 2025، والذي تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت.

ومازحت الفنانة ياسمين عبدالعزيز زملاءها في مسلسل “وتقابل حبيب” أثناء كواليس تصوير المسلسل، ووضعت فلتر رعب على وجهها لتفاجئ به بسنت شوقي أثناء تصوير ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وأصاب بسنت شوقي الهلع عند مشاهدة الفيديو أثناء التصوير من صدمة شكل ياسمين عبدالعزيز والتى انقلب بعدها بالضحك الهيستيري بعد ذلك.

أبطال وصناع مسلسل "وتقابل حبيب"

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من أبرز النجوم وهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، خالد سليم، بدرية طلبة، إيمان السيد، محمود ياسين جينيور، رشوان توفيق، وآخرين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.