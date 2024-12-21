كريم حسن شحاته: الأهلي خسر القندوسي

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة أن النادي الأهلي خسر أحمد القندوسي بعدم مشاركته مع الفريق وعدم إستغلال تواجده داخل الفريق.

واوضح كريم حسن شحاتة خلال برنامج كور كل يوم المذاع على قناة الحياة أن الأهلي لم يستفاد من القندوسي بشكل جيد مع الفريق قبل إعارته لنادي سيراميكا.

وأكد كريم حسن شحاتة أن القندوسي يقدم أداء مميز مع سيراميكا كليوباترا وأحد نجوم الفريق خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن القندوسي قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك وشكل خطورة كبيرة على مرمى الزمالك طوال المباراة.