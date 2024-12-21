إسرائيل تعرض مساعدتها على ألمانيا بعد هجوم ماغديبورغ

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل على استعداد لتقديم كل المساعدة اللازمة لألمانيا بعد هجوم الدهس على سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية.

وكتب ساعر في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم السبت: "رأينا مساء أمس هذه المشاهد المرعبة من ماغديبورغ. وأنا أدين هذه الجريمة البشعة".

وأضاف أنه قدم التعازي لنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك وعائلات الضحايا والشعب الألماني، وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد أن "إسرائيل تدعم الشعب الألماني في حداده وتعرض أي مساعدة لازمة".

يذكر أن رجلا يقود شاحنة، اقتحم حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ بشرق ألمانيا، مساء الجمعة، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 200 بجروح.

واعتبرت السلطات الألمانية الاعتداء عملا إرهابيا.