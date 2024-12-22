تفاصيل لقاء محافظ بني سويف ووزير الأوقاف بمبنى المحافظة

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والوفد المرافق له بديوان عام المحافظة، معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة وبما حققته الأوقاف من إنجازات على المستوى الدعوي والفكري، وعلى مستوى عمارة بيوت الله -عز وجل-، ناقلًا تحيات وترحيب أبناء المحافظة بهذه الزيارة، ورحب وزير الأوقاف، بالدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

جدير بالذكر أن وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف سيقومان بتفقد أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية، بمدينة بني سويف، وتقوم بعملية الإحلال والتجديد مؤسسة مساجد، التي لها سابقة أعمال مشرفة في إعمار بيوت الله -عز وجل-ل

حضر مراسم الاستقبال الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني؛ والدكتور عبدالرحمن نصر، مدير مديرية بني سويف، وعدد من قيادات الدعوة بالمحافظة.