وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية

تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وعدد من قيادات الدعوة بالمحافظة.

أعرب وزير الأوقاف عن سعادته بأعمال الإحلال والتجديد بالمسجد، مؤكدًا ضرورة صيانة المسجد ورفع كفاءته وإخراجه بالصورة التي تليق بمصر، وأن جهود الوزارة تأتي انطلاقًا من القيام بدورها المنوط بها؛ تشرفًا بخدمة بيوت الله -جل جلاله-، وبخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه يتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها مؤسسة «مساجد»، التي تقوم على تطوير هذا المسجد، مضيفًا أن مؤسسة «مساجد» لا تدخر جهدًا في خدمة بيوت الله -جل جلاله- بالصورة التي تليق بها.