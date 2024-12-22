وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية

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وزير الأوقاف ومحافظ
وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف أثناء تفقدهم مسجد السيدة حرية

تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وعدد من قيادات الدعوة بالمحافظة.

أعرب وزير الأوقاف عن سعادته بأعمال الإحلال والتجديد بالمسجد، مؤكدًا ضرورة صيانة المسجد ورفع كفاءته وإخراجه بالصورة التي تليق بمصر، وأن جهود الوزارة تأتي انطلاقًا من القيام بدورها المنوط بها؛ تشرفًا بخدمة بيوت الله -جل جلاله-، وبخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه يتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها مؤسسة «مساجد»، التي تقوم على تطوير هذا المسجد، مضيفًا أن مؤسسة «مساجد» لا تدخر جهدًا في خدمة بيوت الله -جل جلاله- بالصورة التي تليق بها.

الدكتور محمد هاني الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري الدكتور محمد هاني غنيم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الإحلال والتجديد دكتور محمد هاني غنيم خدمة ضيوف الرحمن بمسجد السيدة حورية مؤسسات المجتمع المدني مدينة بني سويف

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