أسعار الذهب مباشر الآن.. كم يسجل عيار 18؟

سجّل سعر الذهب مساء اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 استقرارًا في نهاية التعاملات، بعد آخر انخفاض سجله أمس، بعد استقراره لمدة أسبوع على المستوى المحلي والعالمى، إذ حقق عيار 21 الأكثر تداولًا تراجعا بنحو 70 جنيهات.

وترصد بوابة “الفجر” فيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر المستويات المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب خلال التعاملات اليومية.

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 نحو 4258.71 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 عند 3750 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت 21 ديسمبر نحو 3214.29 جنيه.



سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 نحو 30300 جنيه.

سعر الذهب عالميًّا

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 نحو 2623 دولارًا للأوقية.