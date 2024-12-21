خالد الغندور: ميكالي يرفض ضغوط اتحاد الكرة لتخفيض عقده

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال الإعلامي خالد الغندور إن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، رفض تحركات مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، لتخفيض عقده البالغ ٨٥ ألف دولار، والمتضمن ما يحصل عليه أيضا جهازه المعاون الأجنبي.

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وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور: "ميكالي رفض فكرة تخفيض عقده، مؤكدا على أنه ملتزم ببنود التعاقد الموجودة في العقد الموقع بينه وبين اتحاد الكرة".

وتابع: "اتحاد الكرة سيجتمع غدا لبحث موقف ميكالي والخبير الأجنبي الذي سيتولى رئاسة لجنة الحكام، وتقليص عدد المنتخبات الوطنية للناشئين".

إدارة اتحاد الكرة الإعلامي خالد الغندور البرازيلي روجيرو ميكالي
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