سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل هذا الرقم، كشفت مؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة في أبحاث الذهب عن تحديث جديد في سعر الذهب اليوم السبت 21-12-2024 داخل الصاغة خلال التعاملات المسائية، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا داخل الصاغة قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية نحو 3765 جنيهًا للشراء، و3755 جنيها للبيع.



سعر جرام الذهب عيار 24



وبحسب آخر تحديث صادر منذ قليل عن الشعبة العامة للذهب، سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاء نحو 4303 جنيهات للشراء، و4290 جنيها للبيع دون رسوم المصنعية، وهو المستخدم في صناعة السبائك الذهبية والمشغولات الذهبية عالية الجودة.



سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم السبت خلال التعاملات المسائية، نحو 3944 جنيها.



سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت وهو الأكثر انتشارًا في محافظات القاهرة الكبرى، سجل نحو 3277 جنيها للشراء، و3218 جنيها للبيع، قبل إضافة رسوم المصنعية.



سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 2510 جنيهات للشراء بينما سجل نحو 2502 للبيع قبل الضريبة والمصنعية.



سعر الذهب عالميًا

تداول سعر الأوقية عند نحو 2623 دولار للشراء، بينما سجلت نحو 2622.5 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب في الصاغة

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في محال الصاغة إلى 30 ألفا و120 جنيها للشراء و30 ألفا و110 جنيهات للبيع، دون إضافة المصنعية.