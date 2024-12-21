خالد الغندور: الأهلي يعلن عن عدد من القرارات خلال الأيام المقبلة

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي يستعد للإعلان عن عدد من القرارات الخاصة بعد اجتماع محمود الخطيب مع لجنة التخطيط ومحمد رمضان المدير الرياضي ومارسيل كولر المدير الفني.

الأهلي يعلن عن عدد من القرارات خلال الأيام المقبلة

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن محمود الخطيب في اجتماعاته فتح العديد من الملفات على رأسها ملف مدير الكرة ومدير التعاقدات وفريق الاسكوتنج بقيادة هاني رمزي.

وأضاف، أنه بجانب تلك الملفات تم فتح ملفات فريق الكرة والصفقات المطلوبة واللاعبين الراحلين سواء على سبيل الإعارة أو البيع خلال فترة الانتقالات المقبلة.

واختتم حديثه قائلًا، أنه تم ترشيح عدد من الأسماء لمنصبي مدير الكرة ومدير التعاقدات على رأسهم وليد سليمان.