حالة الطقس اليوم في مصر.. تفاصيل جديدة وظواهر خطيرة تضرب البلاد

حالة الطقس الأحد 23 ديسمبر 2024، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد في الساعات القادمة، تزامنًا مع بداية فصل الشتاء فلكيًا والمقرر أن يستمر لنحو 89 يومًا، فيما تضرب البلاد 3 ظواهر جوية، وتسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها لتقترب من الصفر في بعض المناطق.



أعلنت الأرصاد الجوية، في بيان، أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وحذرت الأرصاد الجوية من الظواهر الجوية التي تضرب البلاد، منها تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت الأرصاد الجوية: تتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

فيما أشارت الأرصاد إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأحد:

العظمى والصغرى

القاهرة والوجه البحري: 20 12

السواحل الشمالية: 20 10

شمال الصعيد 20 06

جنوب الصعيد 24