إصابة 5 أشخاص في حادث على طريق المنصورة ميت غمر
شهد طريق ميت غمر المنصورة بمحافظة الدقهلية إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل في أخرى جامبو أمام قريه ميت ناجي في محافظة الدقهلية.
تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 5 أشخاص ادعاء حادث طريق تصادم سيارة نقل مع أخرى جامبو على طريق ميت غمر المنصورة أمام ميت ناجي.
انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص نتيجة حادث التصادم على طريق المنصورة ميت غمر
تم نقل المصابين لمستشفى ميت غمر المركزي وتبين اصابة كلا من
- صلاح فوزي عبد الله 23 سنة التشخيص جرح قطعي بالرأس طوله 10 سم وجروح رضية باليد اليمني
- محمد سعد حامد ابو العطا 28 سنة وجار عمل الفحوصات والاشاعات
-محمود عبد العزيز عبد الغني 32 سنه التشخيص كدمات بالذراعين والركبة اليسرى
-عاطف اسماعيل محمد 17 سنة التشخيص كدمه بالزراع الايسر
- إبراهيم عبد النعيم مصطفى 22 سنة التشخيص جرح سطحي بالرأس
استقبل مستشفي ميت غمر المصابين لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.