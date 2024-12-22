إصابة 5 أشخاص في حادث على طريق المنصورة ميت غمر

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نقل مصابين
نقل مصابين

شهد طريق ميت غمر المنصورة بمحافظة الدقهلية إصابة  5 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل في أخرى جامبو أمام قريه ميت ناجي في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 5 أشخاص ادعاء حادث طريق تصادم سيارة نقل مع أخرى جامبو على طريق ميت غمر المنصورة أمام ميت ناجي.


انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص نتيجة حادث التصادم على طريق المنصورة ميت غمر

تم نقل المصابين لمستشفى ميت غمر المركزي وتبين اصابة كلا من 
- صلاح فوزي عبد الله 23 سنة التشخيص جرح قطعي بالرأس طوله 10 سم وجروح رضية باليد اليمني 
- محمد سعد حامد ابو العطا 28 سنة وجار عمل الفحوصات والاشاعات 
-محمود عبد العزيز عبد الغني 32 سنه التشخيص كدمات بالذراعين والركبة اليسرى 
-عاطف اسماعيل محمد 17 سنة التشخيص كدمه بالزراع الايسر 
- إبراهيم عبد النعيم مصطفى 22 سنة التشخيص جرح سطحي بالرأس

استقبل مستشفي ميت غمر المصابين لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

 

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