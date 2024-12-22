برشلونة يفوز على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

والتقى نادي برشلونة أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

أحداث مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

سجل هدف برشلونة الأول بيدري جونزاليس في الشوط الأول بعد تمريرة من جافي، قبل أن يتعادل دي باول لأتليتكو مدريد من تسديدة قوية.

وقبل نهاية المباراة بأقل من دقيقة سجل سورلوث الهدف الثاني لمصلحة أتلتيكو مدريد، ليحصد ثلاث نقاط هامة لفريقه.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة 41 يحتل بها صدارة الدوري الإسباني، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

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