عاجل - أسعار اشتراكات المترو 2025.. تفاصيل جديدة توفر الكثير للمواطنين

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مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

يتجه العديد من المواطنين إلى تجديد اشتراكات المترو، مع اقتراب عام 2025، خاصة أنها توفر خصومات كبيرة مقارنة بشراء التذاكر اليومية، حيث تتنوع الاشتراكات وفقًا لفئات الجمهور المختلفة، بما في ذلك الجمهور العادي، كبار السن، الطلبة، ومصابي وأسر الشهداء.

1. اشتراكات المترو للجمهور العادي 2025

الاشتراك الشهري للجمهور العادي:

  • منطقة واحدة: 310 جنيهات
  • منطقتين: 365 جنيها
  • ثلاث / أربع مناطق: 425 جنيها
  • خمس / ست مناطق: 600 جنيه

الاشتراك الربع سنوي للجمهور العادي:

  • منطقة واحدة: 835 جنيها
  • منطقتين: 990 جنيها
  • ثلاث / أربع مناطق: 1250 جنيها
  • خمس / ست مناطق: 1670 جنيها

الاشتراك السنوي للجمهور العادي:

  • خطين: 4235 جنيها
  • ثلاثة خطوط: 5335 جنيها

2. اشتراكات المترو لكبار السن فوق سن الـ60 عامًا 2025

يحصل كبار السن على تخفيضات تزيد عن 50% على أسعار الاشتراكات.

الاشتراك الشهري لكبار السن:

  • منطقة واحدة: 220 جنيها
  • منطقتين: 290 جنيها
  • ثلاث / أربع مناطق: 415 جنيها
  • خمس / ست مناطق: 470 جنيها

الاشتراك الربع سنوي لكبار السن:

  • منطقة واحدة: 660 جنيها
  • منطقتين: 865 جنيها
  • ثلاث / أربع مناطق: 1125 جنيها
  • خمس / ست مناطق: 1270 جنيها

3. اشتراكات مصابي وأسر الشهداء 2025

تقدم هيئة مترو الأنفاق تسهيلات كبيرة لهذه الفئة من خلال اشتراكات مخفضة.

الاشتراك الربع سنوي لمصابي وأسر الشهداء:

  • منطقة واحدة: 420 جنيها
  • منطقتين: 495 جنيها
  • ثلاث / أربع مناطق: 595 جنيها
  • خمس / ست مناطق: 835 جنيها

4. أسعار تذاكر المترو 2025

تظل تذاكر المترو خيارًا متاحًا للركاب اليوميين، مع تقسيم الأسعار بناءً على عدد المحطات:

  • حتى 9 محطات: 8 جنيهات | كبار السن: 4 جنيهات
  • من 10 إلى 16 محطة: 10 جنيهات | كبار السن: 5 جنيهات
  • من 17 إلى 23 محطة: 15 جنيها | كبار السن: 8 جنيهات
  • أكثر من 23 محطة: 20 جنيها | كبار السن: 10 جنيهات
  • ذوي الهمم (سعر موحد): 5 جنيهات

5. مميزات اشتراكات المترو 2025

  • توفير مالي كبير مقارنة بشراء التذاكر اليومية.
  • مرونة في التنقل بين المحطات.
  • تخفيضات خاصة لكبار السن وذوي الهمم.
  • تسهيلات مخصصة لمصابي وأسر الشهداء.
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