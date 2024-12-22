عاجل - التقديم في خدمة الحجاج 2025.. الشروط والتفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء تلقي طلبات التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025، حيث تبدأ عملية التقديم اعتبارًا من اليوم الأحد وتستمر حتى 2 يناير المقبل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة.

1. ضوابط اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية 2025

مشرف لكل 46 حاجًا.

60% من المشرفين من أصحاب الخبرات السابقة.

40% من المشرفين جدد.

تمثيل السيدات:

إتاحة فرص أوسع للنساء في الإشراف هذا العام.

السن الأقصى للمشرفات الجدد: 50 عامًا.

السن الأقصى للمشرفات صاحبات الخبرة: 60 عامًا.

اختبارات اختيار المشرفين:

يخضع جميع المتقدمين لاختبارات تحريرية وشفوية.

تتم الاختبارات تحت إشراف لجان متخصصة من مجلس أمناء المؤسسة.

يتم الاختيار بناءً على الكفاءة والقدرة على خدمة الحجاج بكفاءة عالية.

2. شروط التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2025

أن يكون المرشح قد أدى مناسك الحج سابقًا ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية.

أن يكون عضو مجلس إدارة أو عضوًا عاملًا بإحدى الجمعيات الأهلية المقيدة طبقًا للقانون 149 لسنة 2019.

التمتع بـاللياقة الصحية والبدنية الكافية.

توفر الثقافة الدينية الصحيحة التي تؤهله لأداء المهمة بكفاءة.

اجتياز الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلات الشخصية بنجاح.

ألا يزيد سن المشرفين الجدد عن 50 عامًا في 30 يونيو 2025.

ألا يزيد سن المشرفين ذوي الخبرة عن 60 عامًا في 30 يونيو 2025.

3. آلية التقديم الإلكتروني

الدخول على الموقع الرسمي www.hijjfoundation.com. ملء النموذج المخصص للتقديم بدقة. اعتماد الطلب من الجمعية الأهلية التابع لها المرشح. التحقق من صحة البيانات من خلال الإدارة الاجتماعية. انتظار إعلان مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية.

4. معايير الاختيار النهائية

الكفاءة الشخصية والقدرة على التنظيم.

الخبرة السابقة في الإشراف على الحج.

اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية.

توافر الصحة البدنية والنفسية اللازمة لأداء المهمة.

5. أهداف منظومة اختيار مشرفي الحج 2025

ضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لحجاج الجمعيات الأهلية.

توفير تجربة سلسة ومنظمة لضيوف الرحمن.

تمكين السيدات وتأهيلهم لأدوار قيادية في الإشراف على الحج.

تحقيق الشفافية والعدالة في اختيار المشرفين.

6. رسالة شكر من الوزارة

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي الشكر والتقدير لجميع مشرفي موسم الحج الماضي على جهودهم الكبيرة وتفانيهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدة أن مشرفي الجمعيات هم ركيزة أساسية في نجاح موسم الحج.