بـ فيديو ..تامر حسني يشوق جمهوره لـ كليب جديد يجمعه برامي صبري



شوق تامر حسني جمهوره من خلال نشر فيديو يجمعه برامي صبري من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واكتفى بتعليق "قريبًا " فقط دون توضيح أي شئ آخر .

تفاصيل تعاون تامر حسني ورامي صبري



ومن المعروف أن هذه المرة الأولى الذي يجتمع فيها رامي صبري مع تامر حسني بعمل غنائي ومن المتوقع أن يكون في شكل فيديو كليب ويتم طرحها قريبًا .



آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.



كلمات أغنية يانهار أبيض



عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x.



آخر أعمال رامي صبري



يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، هو تتر مسلسل "تيتا زوزو" حيث كانت أغنية بعنوان "أهلي أهلي"، وكانت من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل جيتار، كلمات أغنية "أهلي أهلي" لرامي صبري



و تقول كلمات الأغنية:



و الله لولا الناس الطيبين دول

كان برج طارلي من دماغي

الدنيا برا في الحزين بس دول

سيد من يدلع سيد من يلاقي

أهلي أهلي عيلتي وناسي

بمسي يا بختي من ساسي لراسي

يا حظي يا سعدي



إن دول تبعي

بمسي بمسي على الحلوين اللي شبهي.