بالكونفدرالية والسوبر الإفريقي على حساب الأهلي.. الزمالك يسطع نجمه في سماء إفريقيا في 2024

شهد عام 2024 سطوع اسم نادي الزمالك في سماء إفريقيا، بعد حصد بطولتي الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، وكأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي، والظهور مجددًا على منصات التتويج.

وكان الزمالك قد غاب عن منصات التتويج في موسم 2022-2023، ليسجل موسمًا صفريًا أحزن عشاق القلعة البيضاء، ليصبح موسمًا للنسيان.

وشهد عام 2024 تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولتين قاريتين، وهم بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، من خمس بطولات شارك فيها الفريق خلال العام.



-الزمالك بطلًا للكونفدرالية الإفريقية



بدأ الفارس الأبيض بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في الموسم الماضي بخسارة من فريق أرتا سولار الجيبوتي، بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد عزام بتنزانيا.



وفي مباراة الإياب تأخر الزمالك في الشوط الأول بهدف، مما زاد الخوف حول فرصة الصعود، وبات الخروج المبكر والمفاجئ قريب من الأبيض، إلا أن تغييرات المدرب الكولومبي، كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك وقتها، استطاع بها الأبيض في نهاية المباراة الصعود لدور المجموعات، بعد الفوز بالمباراة بنتيجة 4\1 وبنتيجة المبارتين 4\3، ليواصل الملكي التألق خلال البطولة حتى وصل إلى النهائي، أمام فريق نهضة بركان المغربي.



وتعتبر هذه هي البطولة الثانية للقلعة البيضاء أمام فريق بركان المغربي، بعد الكونفدرالية عام 2019، وفاز فريق نهضة بركان في المغرب بهدفين لهدف.



وفي مباراة الإياب في ستاد القاهرة الدولي، نجح الزمالك في تحقيق الفوز بهدف نظيف دون رد، أحرزه النجم أحمد حمدي، الذي لقبه جماهير الفريق بعد التتويج بـ "كابتن ماجد"، وتوج أبناء ميت عقبة بهذه البطولة.

الزمالك بطلًا للسوبر الإفريقي



ومنح تتويج الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية، فرصة التتويج بلقب قاري جديد خلال عام 2024 وهو كأس السوبر الإفريقي على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي.



حيث أن بطولة السوبر الإفريقي في حد ذاتها، لقب مهم ومطمع لبطل دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية،وزادت أهميته بعد الجمع بين الغريمين الأهلي والزمالك.



وتوج الفارس الأبيض بلقب السوبر الإفريقي رغم الأزمات التي كان يمر بها النادي ماليا وعلى مستوى عمق قائمة الفريق مقارنة بالنادي الأهلي.



وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم الأهلي بهدف لوسام أبو علي من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الزمالك بهدف ناصر منسي، وحسم الأبيض الفوز بلقب السوبر الإفريقي بركلات الترجيح ليسطع اسم الزمالك من جديد في سماء إفريقيا.



-الدوري المصري الممتاز دوري نايل

تعثر الزمالك خلال بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الماضي، حيث حل في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعد فريقي الأهلي وبيراميدز، وكاد الأبيض أن يفقد المركز الثالث، أيضا بعد الانسحاب من لقاء الأهلي، في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز دوري نايل.

-كأس مصر لموسم 2023-2024



لعب الزمالك دور الـ32، من بطولة كأس مصر، أمام نادي بروكسي واستطاع الأبيض تحقيق الفوز والصعود لدور الـ16، ليقابل فريق طلائع الجيش، وكان المدير الفني للأبيض وقتها هو البرتغالي جوزيه جوميز، والذي اتخذ قرارًا بإراحة اللاعبين الأساسيين بالفريق.



يأتي ذلك لكي يستطيع هؤلاء اللاعبين بدء الموسم الجديد بعد فترة من الراحة، لعدم وجود مجالا للراحة بسبب تلاحم المواسم، وتعادل الزمالك وطلائع الجيش بهدف لكل فريق، وإحتكما إلى ركلات الجزاء الترجيحية، والتي ابتسمت لفريق طلائع الجيش، وخرج الأبيض من دور الـ16، ليودع أبناء ميت عقبة كأس مصر.



-كأس السوبر المصري



لعب أبناء ميت عقبة، بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، بجانب فرق الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، حيث قابل الزمالك فريق بيراميدز في الدور قبل النهائي، وفاز الأبيض بركلات الترجيح، وصعد إلى النهائي لمقابلة الأهلي، الذي فاز بدوره على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين لهدف.



وفي المباراة النهائية تعادل فريقي الأهلي والزمالك، دون أهداف في الأشواط الأصلية والإضافية، واحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح، ليفوز المارد الأحمر بالبطولة، على حساب القلعة البيضاء.