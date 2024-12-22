في 3 أيام..حمادة هلال يحصد 22 مليون مشاهدة لـ "ياريت أهلينا ماربونا"

الفجر الفني
حمادة هلال
حمادة هلال

 

 

حقق حمادة هلال نجاح كبير جدًا بأغنية "ياريت أهلينا ماربونا " وذلك بعد 3 أيام من طرحها حيث وصلت عدد مشاهدتها إلى 22 مليون مشاهدة على جميع منصات السوشيال ميديا.

 

 

وأعلن حمادة هلال من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي عن تحقيق الأغنية لهذه المشاهدات.

 


تفاصيل أغنية ياريت أهالينا ماربونا


الأغنية من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، ألحان محمد قماح، وتوزيع هاني محروس، وهى تسلط الضوء على الصراعات النفسية والاجتماعية التي تواجه الشباب في الوقت الراهن.

 

كلمات أغنية ياريت أهالينا ما ربونا
 

ياريت أهالينا ما ربونا
ياريتهم كانوا حتى سابونا
ف قلوبنا لو حتة قسوة
أهو نأذي بيها اللي أذونا

 

ربونا ب لأ عيب ما يصحش
سابونا في عالم متوحش

وبقول بأمانة وعن نفسي
جربت أتحمل ما ارتحتش
ياريت أهالينا ما ربونا
ياريت أهالينا ما ربونا
ياريتهم كانوا حتى سابونا
في قلوبنا لو حتة قسوة
أهو نأذي بيها اللي أذونا


معقوله نشوف الناس ديه
قاسية وقلوبها مغبية 
وقادرين نغلبها وفي الأخر 
نعاملهم برضه بتربية
حتى اللي نقول دول حبايبنا
حطوا الفهلوة في الشوق والهوى
لف ودوران بيلاعبونا
قال كدة قال ايه
بيحبونا

ياريت اهالينا ما رابونا
ياريتهم كانوا حتى سابونا
ف قلوبنا لو حتة قسوه
أهو نأذي بيها اللي أذونا
ربونا ب لأ عيب مايصحش
سابونا في عالم متوحش
وبقول بأمانه وعن نفسي
جربت أتحمل ما ارتحتش.

حمادة هلال أبنه حمادة هلال أحدث أعمال حمادة هلال ياريت أهلينا ماربونا

مواد متعلقة

بعد يومين..حمادة هلال يتصدر تريند يويتوب بـ "ياريت أهلينا ماربونا"

حمادة هلال يطرح أغنيته الجديدة "ياريت أهلنا ماربونا" ويثير الجدل بتصريحاته

بعد طرحها.. تعرف على كلمات "ياريت أهالينا ماربونا" لـ حمادة هلال

الأكثر قراءة

الآن.. شاهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | الدوري الإسباني

شاهد بالبث المباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة برشلونة × أتلتيكو مدريد بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإسباني

لجنة الاسكاوتنج بالأهلي ترشح قائمة لاعبين جديدة لـ كولر

رشوان توفيق: فاتن حمامة ممثلة عبقرية وسعاد حسني لن تتكرر

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة برشلونة × أتلتيكو مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإسباني

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق واليمن اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم.. القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز