حمادة هلال يحتل المركز السابع في تريند يويتوب بـ أغنية "ياريت أهلينا ماربونا"

الفجر الفني
حمادة هلال
حمادة هلال

 

 

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع أغنية ياريت أهالينا ماربونا لحمادة هلال وحقق بها نجاح كبير حيث وصل بها إلى نسب مشاهدة عالية وتصدر المرتية السابعة بتريند يوتيوب.

 

تفاصيل أغنية ياريت أهالينا ماربونا


الأغنية من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، ألحان محمد قماح، وتوزيع هاني محروس، وهى تسلط الضوء على الصراعات النفسية والاجتماعية التي تواجه الشباب في الوقت الراهن.

كلمات أغنية ياريت أهالينا ما ربونا
 

ياريت أهالينا ما ربونا
ياريتهم كانوا حتى سابونا
ف قلوبنا لو حتة قسوة
أهو نأذي بيها اللي أذونا

 

ربونا ب لأ عيب ما يصحش
سابونا في عالم متوحش

وبقول بأمانة وعن نفسي
جربت أتحمل ما ارتحتش
ياريت أهالينا ما ربونا
ياريت أهالينا ما ربونا
ياريتهم كانوا حتى سابونا
في قلوبنا لو حتة قسوة
أهو نأذي بيها اللي أذونا


معقوله نشوف الناس ديه
قاسية وقلوبها مغبية 
وقادرين نغلبها وفي الأخر 
نعاملهم برضه بتربية
حتى اللي نقول دول حبايبنا
حطوا الفهلوة في الشوق والهوى
لف ودوران بيلاعبونا
قال كدة قال ايه
بيحبونا

ياريت اهالينا ما رابونا
ياريتهم كانوا حتى سابونا
ف قلوبنا لو حتة قسوه
أهو نأذي بيها اللي أذونا
ربونا ب لأ عيب مايصحش
سابونا في عالم متوحش
وبقول بأمانه وعن نفسي
جربت أتحمل ما ارتحتش.

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