في يومين..تامر عاشور يتربع على عرش اليوتيوب ويقترب من 2 مليون مشاهدة بـ "ياه"

يودع تامر عاشور عام 2024 بنجاح كبير حيث طرح منذ يومين أغنية جديد بعنوان "ياه" لينهي بها العام وسرعان ما تفاعل معها الجمهور لتحتل للمركز الأول في يوتيوب وتقترب من 2 مليون مشاهدة.



تفاصيل أغنية ياه

الأغنية تحمل كلمات الشاعر محمود عبد الله، ولحنها المبدع محمدي، وقام بتوزيعها أحمد إبراهيم، مع هندسة صوتية مميزة قدمها أمير محروس.



كلمات أغنية ياه

يااااااه

يااااه على السنين المسروقين

مني في هواه على الفاضي

ياااااااه

خاني الجمال والقلب شال أوجاع تقال

وياريت ينساه.. ده أذاه

خان ليه؟ شاف إيه مني

ما يقول اللي شافه

بديه خير طول عمري وكمان باعترافه

بسهولة اديته عمري وباعه

اديتي سره وذاعه

وكشف لي إيه جواه في نواياه

يااااااااااه

على وقت فات بيت حلفانات

باطلة وكلام قاله ولغاه

ومن الآلام بيجي العلام

درس الختام

في حكاياتي معاه مأساه