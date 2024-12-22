قال أشرف قاسم نجم الزمالك السابق أن عبد الله السعيد لاعب عب الزمالك من أفضل اللاعبين في الدوري المصري في مركز صانع الألعاب.

أشرف قاسم: أحمل مجلس الزمالك مسئولية عدم التجديد لزيزو وأتعجب من مشاركة السعيد في مركز 6

وأضاف أشرف قاسم خلال برنامج كورة كل يوم مع الإعلامي كريم حسن شحاتة الماع على قناة الحياة أن مشاركة عبد الله السعيد في مركز 6 ستقضي عليه بدنيًا ومتعجب من إصرار مدربين الزمالك من الدفع به في هذا المركز.

وأوضح أن مجلس الزمالك يتحمل مسئولية عدم التجديد لنجم ىالفريق أحمد سيد زيزو بتأخره في حسم هذا الملف.