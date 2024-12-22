أشرف قاسم: أحمل مجلس الزمالك مسئولية عدم التجديد لزيزو وأتعجب من مشاركة السعيد في مركز 6

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال أشرف قاسم نجم الزمالك السابق أن عبد الله السعيد لاعب عب الزمالك من أفضل اللاعبين في الدوري المصري في مركز صانع الألعاب.

أشرف قاسم: أحمل مجلس الزمالك مسئولية عدم التجديد لزيزو وأتعجب من مشاركة السعيد في مركز 6

وأضاف أشرف قاسم خلال برنامج كورة كل يوم مع الإعلامي كريم حسن شحاتة الماع على قناة الحياة أن مشاركة عبد الله السعيد في مركز 6 ستقضي عليه بدنيًا ومتعجب من إصرار مدربين الزمالك من الدفع به في هذا المركز.

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وأوضح أن مجلس الزمالك يتحمل مسئولية عدم التجديد لنجم ىالفريق أحمد سيد زيزو بتأخره في حسم هذا الملف.

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