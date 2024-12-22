حمد إبراهيم: الإسماعيلي كان الأقرب للفوز على بيراميدز لو حالفنا التوفيق
قال حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن الفوز هو الذي سيمنحنا الافضلية والاسبقية في سباق الدوري ونتمنى أن نتحسن أكثر فيما هو قادم.
حمد إبراهيم: الإسماعيلي كان الأقرب للفوز على بيراميدز لو حالفنا التوفيق
وأكد حمد إبراهيم عبر برنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة المذاع على قناة الحياة: أخبرت اللاعبين أن نترك الكرة لبيراميدز ولكن المساحات تكون قريبة وهذا ما حدث بالفعل.
وأوضح:كان لدينا عدد من الفرص لو حالفنا التوفيق فيها كان يمكن ان تخرج المباراة بشكل أفضل.
وأشار أن جمهو الاسماعيلي يساندنا جميعا بشكل كبير جدا وهذا ليس جديدا على الجماهير.