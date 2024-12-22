قال حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن الفوز هو الذي سيمنحنا الافضلية والاسبقية في سباق الدوري ونتمنى أن نتحسن أكثر فيما هو قادم.

حمد إبراهيم: الإسماعيلي كان الأقرب للفوز على بيراميدز لو حالفنا التوفيق

وأكد حمد إبراهيم عبر برنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة المذاع على قناة الحياة: أخبرت اللاعبين أن نترك الكرة لبيراميدز ولكن المساحات تكون قريبة وهذا ما حدث بالفعل.

وأوضح:كان لدينا عدد من الفرص لو حالفنا التوفيق فيها كان يمكن ان تخرج المباراة بشكل أفضل.

وأشار أن جمهو الاسماعيلي يساندنا جميعا بشكل كبير جدا وهذا ليس جديدا على الجماهير.