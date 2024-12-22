رشوان توفيق يكشف مفاجأة بشأن مسلسل "المال والبنون"

حل الفنان رشوان توفيق ضيفا في برنامج “بالخط العريض” التي تقدمة الإعلامية إيمان إبو طالب، عبر شاشة الحياة.

صرح رشوان توفيق بأن مسرحية "شيء في صدري" كانت أولى أعماله المسرحية، وأخرجها نور الدمرداش، موضحا أن الفنان حمدي غيث كان يتميز بالحماس والجرأة والقوة، مما جعله يطلق عليه لقب "الأسد" منذ ذلك الوقت.

وتابع، أن عبد الله غيث لو كان لديه لغات لكان ممثلا عالميا، مؤكدا أن سر عظمة المال والبنون تكمن في المؤلف محمد جلال عبد القوي الذي اشترك معه أيضا في الليل وآخره.

وعن مسلسل"المال والبنون"، قال: "كان هناك جزءا ثالثا من المال والبنون ولكن حدث خلاف بين فريق العمل".