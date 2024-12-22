رشوان توفيق: فاتن حمامة ممثلة عبقرية وسعاد حسني لن تتكرر

حل الفنان رشوان توفيق ضيفا في برنامج “بالخط العريض” التي تقدمة الإعلامية إيمان إبو طالب، عبر شاشة الحياة.

كشف رشوان توفيق أن والدته كانت من أولياء الله الصالحين واعتادت قيام الليل بالتهجد، مشيرًا إلى أن مسرحية "شيء في صدري" كانت أولى أعماله المسرحية، وأخرجها نور الدمرداش.

وقال رشوان توفيق أن فاتن حمامة ممثلة عبقرية، وسعاد حسني لن تتكرر وكانت تتعايش مع أدوارها.

وتابع رشوان توفيق: "دور سيدنا عمر بن الخطاب أول دور مثلته فى حياتى وأنا فى رابعة ابتدائى، والمخرج مجدى أبو عميرة ساعد نفسه حتى أصبح مساعد مخرج فى التليفزيون وثقافته عالية جدا".

وأستكمل حديثه قائلا: "بعتبر الفنان الراحل نور الشريف من ولادى، ومرة كنت بوصل الفنان عادل أدهم للبيت قالى على فكرة أنت بطل فيلم، والفنانة نادية لطفى قدمت أدوار متعددة، وبحب الفنانين القدامى لأنهم قدموا كل الأدوار".