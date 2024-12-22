حمد إبراهيم يتحدث بعد التعادل مع بيراميدز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يرى حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي أن الفريق كان قريبا من حصد الانتصار على بيراميدز واستعادة مسيرة النتائج الإيجابية مجددا.

حمد إبراهيم يتحدث بعد التعادل مع بيراميدز 

وتعادل الإسماعيلي مع بيراميدز بهدف لكل فريق باستاد الإسماعيلية لحساب منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي:"التوفيق غاب عن اللاعبين في هز شباك المنافس بأكثر من هدف، لدينا إصرار وحافز من أجل تخطي تلك المرحلة الصعبة".

وواصل:" أشكر اللاعبين على ما قدموه خلال المباراة والجماهير على مساندتهم طوال التسعين دقيقة أمام فريق قوي يضم لاعبين على أعلى مستوى قادرين على تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص".

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واختتم تصريحاته:"سنغلق تلك الصفحة وسنبدأ من الغد الاستعداد للقاء حرس الحدود الذي لا يقل صعوبة عن مواجهة اليوم".

وواصل:" أشكر اللاعبين على ما قدموه خلال المباراة والجماهير على مساندتهم طوال التسعين دقيقة أمام فريق قوي يضم لاعبين على أعلى مستوى قادرين على تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص".

واختتم تصريحاته:"سنغلق تلك الصفحة وسنبدأ من الغد الاستعداد للقاء حرس الحدود الذي لا يقل صعوبة عن مواجهة اليوم".

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