رشوان توفيق: محمود مرسي كان زاهدا في الدنيا وكوميديان عكس أدواره

تحدث الفنان رشوان توفيق عن بداياته الفنية، وذلك خلال لقائه في برنامج "بالخط العريض"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب على شاشة الحياة.

وقال رشوان توفيق: "أول دور مثلته في حياتي كان عمر بن الخطاب في رابعة ابتدائي".

وأضاف: "أحببت الفنان محمود مرسي لأنه كان زاهدا في الدنيا وكان كوميدي للغاية عكس أدواره".

وصرح رشوان توفيق إلى أن محمود مرسي كان موسوعة في المعلومات وكان يعشق السهر، مضيفا "كنا بنطلع على سقالات في ماسبيرو ومكنش فيه سلم وأنشأنا مسرح التليفزيون بالتعاون مع السيد راضي وعزت العلايلي وصلاح قابيل وحسن مصطفى ويوسف شعبان وأبو بكر عزت.

أوضح الفنان رشوان توفيق أن محمود مرسي كان يتميز بثقافته الواسعة وشغفه بالسهر، مشيرًا إلى أنهم كانوا يصعدون على السقالات في ماسبيرو لعدم وجود سلالم حينها. وأضاف أنهم أسسوا مسرح التلفزيون بالتعاون مع السيد راضي، عزت العلايلي، صلاح قابيل، حسن مصطفى، يوسف شعبان، وأبو بكر عزت.