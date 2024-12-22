تفاصيل إصابة شقيقين بطلق ناري في مشاجرة بطلخا بالدقهلية

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اسعاف ارشيفية
اسعاف ارشيفية

أصيب شاب وشقيقه بطلق ناري خرطوش بالوجه والساعدين في مشاجرة بقرية ميت عنتر مركز طلخا في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ يفيد إصابة شابين بطلق ناري خرطوش بالوجه والساعدين في ميت عنتر مركز طلخا.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة الشابين،  وليد مصطفى عبد القادر 21 سنة ميت عنتر طلخا مصابا بطلق خرطوش بالوجه والساعدين، محمد مصطفى عبد القادر 23 سنة ميت عنتر طلخا مصابا بطلق خرطوش بالوجه والرأس.

تم نقل المصابين لمستشفى المنصورة العام الجديد الدولي سابقا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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