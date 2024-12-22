بابا الفاتيكان: ما يجري في غزة "وحشية وليست حربًا"

عربي ودولي
بوابة الفجر

ندد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس مجددًا، يوم السبت، بالغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، واصفا إياها بـ "الوحشية".

وجاء ذلك بعد يوم من استنكار وزير إسرائيلي علنًا دعوة البابا للمجتمع الدولي إلى دراسة ما إن كان الهجوم العسكري في غزة يشكل إبادة جماعية للفلسطينيين.

واستهل البابا خطابه السنوي بمناسبة عيد الميلاد أمام كرادلة كاثوليك، بما بدا أنه إشارة إلى غارات جوية إسرائيلية أودت بحياة 25 فلسطينيًّا على الأقل في يوم الجمعة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن البابا قوله: "أمس، تم قصف الأطفال.. هذه وحشية.. هذه ليست حربًا.. أردت أن أقول ذلك لأنه يمس القلب".

وعادة ما يكون البابا، بصفته زعيم الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار نسمة، حذرًا بشأن الانحياز إلى أي من أطراف الصراعات، لكنه صار في الآونة الأخيرة أكثر صراحة فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس في غزة.

وفي مقتطفات من كتاب نُشر الشهر الماضي، نقل البابا عن بعض الخبراء الدوليين قولهم، إن "ما يحدث في غزة يحمل خصائص الإبادة الجماعية".

وانتقد وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، تلك التعليقات بشدة في رسالة مفتوحة غير معتادة نشرتها صحيفة "إيل فوليو" الإيطالية، يوم الجمعة.

وقال شيكلي، إن تصريحات البابا تصل إلى حد "الاستخفاف" بمصطلح الإبادة الجماعية.

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