محمود أبو الدهب: الأهلي يمر بمرحلة عدم اتزان.. وإمام عاشور يدمر نفسه بنفسه
تحدث محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، عن أداء الفريق خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.
محمود أبو الدهب: الأهلي يمر بمرحلة عدم اتزان.. وإمام عاشور يدمر نفسه بنفسه
وقال محمود أبو الدهب في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "مباراة شباب بلوزداد المقبلة في دوري أبطال إفريقيا صعبة لأن الفريق يمر بمرحلة عدم اتزان حاليًا".
وأضاف نجم الأهلي السابق: "كولر مش مركز في الفترة الأخيرة وهناك أزمة في اختيار التشكيل ومن وجهة نظري هزيمة باتشوكا درس قاسي جدا".
وأكمل: "المشاكل في غرفة الملابس أمر طبيعي ومن وجهة نظري إمام عاشور يدمر نفسه بنفسه".
وأردف: "استبعاد عمر كمال أمر فني والإصابة بسيطة حسب بيان الأهلي ولا ترتقي للغياب أمام بلوزداد، الخلافات في غرف الملابس تحدث في العالم كله والأهلي لا يتحمل الخطأ".
واختتم حديثه قائلًا: "مباراة الأهلي وباتشوكا لو اتعادت 100 مره لن يحدث هذا السيناريو وكولر يتحمل الهزيمة كما أنه أخطأ بتغيير وسام أبو علي".