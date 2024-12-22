تحدث محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، عن أداء الفريق خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

محمود أبو الدهب: الأهلي يمر بمرحلة عدم اتزان.. وإمام عاشور يدمر نفسه بنفسه

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "مباراة شباب بلوزداد المقبلة في دوري أبطال إفريقيا صعبة لأن الفريق يمر بمرحلة عدم اتزان حاليًا".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "كولر مش مركز في الفترة الأخيرة وهناك أزمة في اختيار التشكيل ومن وجهة نظري هزيمة باتشوكا درس قاسي جدا".

وأكمل: "المشاكل في غرفة الملابس أمر طبيعي ومن وجهة نظري إمام عاشور يدمر نفسه بنفسه".

وأردف: "استبعاد عمر كمال أمر فني والإصابة بسيطة حسب بيان الأهلي ولا ترتقي للغياب أمام بلوزداد، الخلافات في غرف الملابس تحدث في العالم كله والأهلي لا يتحمل الخطأ".

واختتم حديثه قائلًا: "مباراة الأهلي وباتشوكا لو اتعادت 100 مره لن يحدث هذا السيناريو وكولر يتحمل الهزيمة كما أنه أخطأ بتغيير وسام أبو علي".