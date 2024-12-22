عاجل| أول فيديو لحريق مطعم شهير بشارع فيصل

حوادث
حريق مطعم تفويله
حريق مطعم تفويله

حصلت بوابة "الفجر" على أول فيديو يرصد لحظات حريق مطعم تفويله بشارع فيصل.

ونشب منذ قليل، حريق هائل بمطعم "تفويله" الكائن بمنطقة فيصل، وجاري محاولات السيطرة عليه.

شاهد الفيديو من هنا

حريق بمطعم  في فيصل

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمطعم تفويله بشارع فيصل، انتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

ويستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمطعم لكشف سبب الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق

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