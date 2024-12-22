رشوان توفيق: عادل إمام من أعظم ممثلين في العالم

الفجر الفني
رشوان توفيق
رشوان توفيق

تحدث الفنان رشوان توفيق عن الفنان عادل إمام ووصفه أنه من أعظم الممثلين في العالم، وذلك خلال استضافته في برنامج بالخط العريض، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب على قناة "الحياة".

 

وتحدث رشوان توفيق عن بداية تعارفه على عادل إمام وموهبته الكبيرة، قائلا: "عادل إمام أنا بعتبره من أعظم ممثلين في العالم، قدراته اللي ربنا أدهاله مديله موهبة خطيرة، أول مسرحية كان بيخرجها حسين كمال في حياته اسمها "ثورة قرية" كانت بطولتي أنا وصلاح قابيل، وعادل إمام كان جاي لسه من كلية الزراعة، كان عامل دور ولد بيبيع حلويات في المولد وبيقول 4 كلمات بس، كنت اسمع صريخ الناس وهما بيضحكوا من مشهد".

 

وأستكمل قائلا: "هو كموهبة درامية وممثل كوميدي عضلات وشة خطيرة جدا، ومحمد إمام ممثل كويس أوي".

 

استرجع الفنان رشوان توفيق ذكريات تعاونه مع النجم عادل إمام في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" عام 2015، وروى موقفًا جمعهما أثناء الكواليس، وقال: "مثلت معاه في "أستاذ ورئيس قسم" وكان بيعمل بروفة مع صفاء الطوخي، جيه قالي قالي "حلاوة سمسمية" وفكرني بمشهده في مسرحية "ثورة قرية" وقالي أنا زيك بالظبط حياتي بيتي وعيالي وبس".

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