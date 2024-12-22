"Stranger Things" يودّع الشاشة بموسم استثنائي ومفاجآت غير متوقعة: هل سيكون الختام أسطوريًا؟





بعد رحلة دامت لثماني سنوات من التشويق والرعب، انتهى فريق عمل المسلسل الشهير Stranger Things من تصوير الموسم الخامس والأخير، معلنًا عن إغلاق صفحة واحدة من أكثر الأعمال الدرامية إثارة في تاريخ منصة نتفليكس واستغرقت عملية التصوير نحو عام كامل، بدأت في 8 يناير 2024، وشملت خمس مواقع تصوير مختلفة.

كشفت نتفليكس عن مجموعة صور حصرية من وراء الكواليس، لتتيح للجمهور نظرة خاطفة على أجواء الموسم الأخير ووسط ذلك، تأتي الأخبار بتأكيد مشاركة نجوم جدد في الأحداث النهائية، مثل نيل فيشر، وجيك كونلي، وأليكس بريكس، بالإضافة إلى النجمة المخضرمة ليندا هاميلتون.

هؤلاء انضموا إلى فريق التمثيل الأساسي الذي يضم أسماء لامعة مثل ميلي بوبي براون، وديفيد هاربور، ووينونا رايدر، ليعيدوا شخصياتهم المميزة في رحلة الوداع.

عودة فرانك دارابونت: مفاجأة الموسم

في خطوة أثارت حماس الجماهير، أعلن المخرج العالمي فرانك دارابونت، الذي أبدع في فيلم The Shawshank Redemption، عودته إلى الإخراج بعد 11 عامًا من التقاعد.

وسيقوم دارابونت بإخراج حلقتين من الموسم الختامي، وفقًا لما أكده في مقابلة مع موقع The Daily Beast. رغم التكتم على تفاصيل الحلقات التي سيخرجها، إلا أن هذا الإعلان أضفى مزيدًا من الإثارة على العمل المنتظر.

الحلقات تتحول إلى أفلام!

مايا هوك، التي تلعب دور روبن باكلي في المسلسل، أوضحت أن الموسم الخامس يتكون من ثماني حلقات طويلة للغاية، واصفة إياها بأنها "أشبه بثمانية أفلام". هذا الوصف رفع التوقعات بين الجماهير الذين يأملون في أن يكون ختام السلسلة بمثابة تجربة سينمائية متكاملة.