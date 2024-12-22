إخماد حريق مطعم تفويله بشارع فيصل دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية منذ قليل على حريق هائل اندلع في مطعم تفويلة بشارع فيصل، دون حدوث إصابات أو وفيات.

وأنه تم الدفع بعدد من السيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات، وأسفر الحريق عن تضرر العقار الذي به المطعم بشكل كبير، وجاري حصر الخسائر.

نشب منذ قليل، حريق هائل بمطعم "تفويله" الكائن بمنطقة فيصل، وجاري محاولات السيطرة عليه

حريق بمطعم في فيصل

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمطعم تفويله بشارع فيصل، انتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

ويستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمطعم لكشف سبب الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق