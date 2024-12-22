صلاح سليمان: كولر لا يشبه كرة النادي الأهلي

الفجر الرياضي
صلاح سليمان
صلاح سليمان

تحدث صلاح سليمان نجم الزمالك السابق عن سياسة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

صلاح سليمان: كولر لا يشبه كرة النادي الأهلي

وقال صلاح سليمان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ستاد المحور: كولر لا يلعب كرة النادي الأهلي، ودائما هو رد فعل حتى أمام فرق نصف الجدول وهذه ليست طريقة الأحمر.

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وأضاف: كولر يقوم بنزع بعض الأدوار الفنية من أفشة ومع إمام عاشور يمنحه أدوار فنية قليلة، فهو لا يريد أي شخص يعمل معه ويحب أن يتحكم في كل شيء.

وأتم تصريحاته قائلا: غياب عمر كمال عن مباراة بلوزداد في بطولة دوري أبطال إفريقيا أمر نفسي.

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