خالد الغندور: بند الثلاث أندية يصعب رحيل ميشالاك عن الزمالك في يناير

الفجر الرياضي
خالد الغندور
خالد الغندور

فجر الإعلامي خالد الغندور مفاجآة كبيرة بخصوص مصير البولندي ميشالاك كونراد من الرحيل أو البقاء في نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

خالد الغندور: بند الثلاث أندية يصعب رحيل ميشالاك عن الزمالك في يناير 

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" هناك عدم اقتناع داخل نادي الزمالك بالبولندي ميشالاك وذلك في ظل عدم ظهوره بالشكل المطلوب والمتوقع منذ التعاقد معه.

وأضاف: ميشالاك اعارة لمدة موسم، ومن الصعب رحيله عن نادي الزمالك في شهر يناير بسبب بند الثلاث أندية، حيث يحق للاعب المشاركة مع فريقان فقط على مدار الموسم.

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وأتم: ميشالاك يجب إذا غادر الزمالك أن يعود إلى نادي أحد، وفي حال اكتمال الأخير لقائمة محترفيه من الصعب رحيل اللاعب عن الأبيض لأنه لا يجوز لعبه لفريق ثالث في نفس الموسم.

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