خالد الغندور: الأهلي يفكر في ضم أسامة إدريسي قبل مونديال الأندية

الفجر الرياضي
أسامة إدريسي
أسامة إدريسي

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب المغربي أسامة إدريسي لضمه خلال الفترة المقبلة.

خالد الغندور: الأهلي يفكر في ضم أسامة إدريسي قبل مونديال الأندية 

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن النادي الأهلي يفكر في التعاقد مع أسامة إدريسي خلال الفترة المقبلة بعد مشاهدته في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وأضاف الغندور، أن النادي الأهلي لديه العديد من الأسماء في هذا المركز مرشحين لضمهم خلال الفترة المقبلة وأبرزهم محمود حسن تريزيجيه.

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واختتم حديثه قائلًا، أن ظهور اللاعب بشكل جيد في كأس إنتركونتيننتال وراتبه أحد أسباب اهتمام الأهلي بضمه خلال الفترة المقبلة.

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