أمير هشام: تجدد إصابة ناصر ماهر "لغز".. وجروس يريد لاعب وسط جديد

الفجر الرياضي
ناصر ماهر
ناصر ماهر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن تجدد إصابة ناصر ماهر لاعب وسط الزمالك تؤكد وجود شئ غير مفهوم، خصوصا بعدما تحدث كريستيان جروس المدير الفني للفريق خلال المؤتمر الصحفي، مشيرا إلى أن محمد أسامة طبيب الفريق من الأطباء الجيدين، لكن هناك أمر غير مفهوم.

أمير هشام: تجدد إصابة ناصر ماهر "لغز".. وجروس يريد لاعب وسط جديد

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "الزمالك يحتاج لضم لاعب وسط خلال الفترة المقبلة في مركز 6، وهو مطلب جروس خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "الزمالك أصدر بيان يشتكى فيه من الأخطاء التحكيمية، لكن اعترض على ما ذكره بشأن الحملة الممنهجة لصالح طرف معين، هذا كلام لا يليق مطلقا بنادي الزمالك".

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وأكمل: "جروس لا يريد سوى عنصر مصري واحد فقط في الجهاز الفني وهو أمير عزمي مجاهد، ولا يرغب في وجود عبدالواحد السيد، وهو ما يلقى ترحيب من جانب أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة".

وزاد: "نادي الزمالك يسعى لتجهيز 35 مليون جنيه كمقدم لتجديد عقد زيزو، وهناك لاعبين ترغب في الحصول على زيادة كبيرة خلال التجديد بينهم عبدالله السعيد الذي طالب بالحصول على 15 مليون سنويا".
 

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