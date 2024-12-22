"إلهام شاهين تُكرَّم في الموريكس دور: لبنان يُشعل الأمل برسالة الفن والسلام"



تألقت النجمة المصرية إلهام شاهين على مسرح "الموريكس دور"، خلال فعاليات الدورة الـ24 من الحفل الفني الأبرز في العالم العربي، الذي أُقيم مساء السبت في العاصمة اللبنانية بيروت تحت شعار "اشفِ جراح العالم بالفن والموسيقى".

وسط حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام العربي، عبّرت إلهام شاهين عن سعادتها بالتكريم وألقت كلمة مؤثرة أضاءت بها قاعة الحفل. قالت شاهين: "لبنان دائمًا مميز في قلب العالم العربي، بروحه المفعمة بالحياة وحبه للفن والجمال.

أشعر أن لدي جينات لبنانية لأنني، مثل الشعب اللبناني، أؤمن بالعناد في مواجهة التحديات وتحويل الأحزان إلى أفراح".

وأشادت شاهين بروح الصمود التي يتميز بها لبنان، مؤكدة أن المصريين واللبنانيين تربطهم ثقافة مشتركة من حب الحياة والسلام، قائلة: "لبنان يصنع الفرح من العدم، ويجعل الفن رسالة أمل رغم الظروف الصعبة. أتمنى أن يكون عام 2025 عامًا للسلام والرَّخاء".

مهرجان الموريكس دور يُواجه التحديات

رغم تأجيل الحفل لمدة شهرين بسبب الأوضاع الأمنية في لبنان نتيجة الحرب، تمكنت اللجنة المنظمة من إقامة الحدث بعد اتفاق لوقف إطلاق النار. وقد جاءت الدورة الـ24 لتعكس قوة الفن وقدرته على تجاوز التحديات ونشر الأمل.

تكريمات تُكرّس الإبداع العربي

شهد الحفل تكريم نخبة من نجوم الفن العربي فقد حصلت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن على جائزة "أفضل ممثلة لبنانية" عن دورها في مسلسل "ع أمل"، كما نالت النجمة السورية سلافة معمار جائزة "أفضل ممثلة عربية" عن مسلسل "ولاد بديعة".

وفي مجال الغناء، تنافس كبار النجوم على القمة، بينهم شيرين عبد الوهاب، أنغام، وعمرو دياب.

إلهام شاهين ومسيرة لا تنطفئ:

تكريم إلهام شاهين في "الموريكس دور" يُضاف إلى سجل حافل بالإنجازات. على مدار أكثر من 40 عامًا، أثبتت شاهين أنها واحدة من أعمدة الفن المصري والعربي، حيث قدمت أفلامًا ومسلسلات ناقشت قضايا اجتماعية جريئة، مثل "حظر تجول"، "خلطة فوزية"، و"قضية رأي عام".

دائمًا ما تميّزت شاهين بقدرتها على الجمع بين الأداء التمثيلي القوي والرسائل الإنسانية، ما جعلها نموذجًا يُحتذى به في المشهد الفني. هذا التكريم ليس مجرد تقدير لمسيرتها، بل هو شهادة على قوة الفن كرسالة تجمع بين الشعوب وتعبر عن طموحاتهم وآمالهم.