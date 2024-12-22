أمير هشام: كل الطرق تؤدي لإعلان تعيين وليد سليمان مديرًا للكرة بالأهلي

الفجر الرياضي
وليد سليمان
وليد سليمان

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي قاب قوسين أو أدنى من إعلان تعيين وليد سليمان مديرًا للكرة، مشيرًا إلى أنه يجب التحذير من محاولات البعض لصناعة الأزمات حال تعيينه رسميا.

أمير هشام: كل الطرق تؤدي لإعلان تعيين وليد سليمان مديرًا للكرة بالأهلي

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "محمد رمضان أيضا تحدث مع الخطيب حول تعيين مدير للكرة، وكل الطرق تؤدي إلى إعلان تولي وليد سليمان المنصب، وهو الأقرب وصاحب الحظوظ الأوفر في التواجد مع الفريق الأحمر، وقد يكون الإعلان عقب شباب بلوزداد الجزائري".

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وأتم: "وليد سليمان اسم كبير في النادي الأهلي، وبعد اعتزاله عمل لمدة موسمين في قطاع الناشئين، ولكن يجب أن نحذر من إمكانية تصيد الأزمات لـ "وليد سليمان" بحكم ما حدث سابقا مع إمام عاشور خلال وجوده في الزمالك، ستكون نقطة شائكة وستعطي الفرصة للجماهير للحديث كثيرًا، ربما تكون النقطة هي سبب تأجيل الإعلان، أو هناك اسم آخر".

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