خاص لـ "الفجر الفني" راكيش أوبدهياي: "أسعى لجعل 2025 عامًا للتجديد والإلهام في السينما الهندية"





راكيش أوبدهياي هو مخرج هندي بارز يتمتع برؤية سينمائية فريدة تجمع بين العمق الفني والجاذبية التجارية. اشتهر بأعماله التي تتناول قصصًا ملهمة ومؤثرة، مما جعله واحدًا من الأسماء المميزة في بوليوود.

دائم البحث عن التميز، يسعى أوبدهياي دائمًا لتقديم أعمال تجمع بين الأصالة والتجديد، مع الحفاظ على معايير سينمائية راقية تناسب جميع أفراد الأسرة.



في حوار حصري مع الفجر الفني، يفتح المخرج الهندي المبدع راكيش أوبدهياي قلبه ليكشف عن رؤيته لعام 2025. بين التطلعات الفنية والطموحات الشخصية، تحدث عن كيفية توازنه بين الإبداع والجانب التجاري، وعن خططه لاستكشاف مفاهيم جديدة تضيف بُعدًا جديدًا لأفلامه.

كما شارك رؤيته حول تأثير الذكاء الاصطناعي في الصناعة ودوره في صياغة مستقبل السينما، مع الالتزام بمعايير عائلية راقية تجعل أعماله محبوبة من الجميع.





نص المقابلة





هل لديك أي طقوس أو تقاليد خاصة تقوم بها مع عائلتك في هذا الوقت؟ ما هي الأنشطة في الهند للاحتفال؟

أفضل عادةً قضاء هذا الوقت مع أصدقائي وعائلتي، والاستمتاع بلحظات ممتعة معًا. في الهند، غالبًا ما تتضمن الاحتفالات حفلات احتفالية لمناسبات مثل عيد الميلاد ورأس السنة، حيث يجتمع الناس ويستمتعون بالموسيقى ويتشاركون وجبات الطعام. إنه وقت ممتع للتواصل مع أحبائك والاحتفال معًا.

هل تؤمن بوضع أهداف أو قرارات للعام الجديد؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي أبرزها لعام 2025؟

لأكون صادقًا، لا أضع عادةً قرارات محددة للعام الجديد. بالنسبة لي، الأمر يتعلق أكثر بالتركيز على العمل أو المشاريع التي شاركت فيها بالفعل والسعي لإكمالها بنجاح. هدفي دائمًا هو بذل قصارى جهدي والشعور بالرضا عندما أعلم أنني قمت بعمل جيد. هذا ما يعنيه القرار بالنسبة لي الالتزام بالتميز في كل ما أقوم به

مع ظهور الذكاء الاصطناعي في مجالات الإبداع، كيف تخطط للاستفادة منه أو التعامل معه في صناعة السينما؟



في الوقت الحالي، لا يزال الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما في مراحله الأولى ولم يتم تنفيذه بالكامل بعد. وفي هذه المرحلة، نحن نراقب عن كثب تطوره وتطبيقاته المحتملة. مع استمرار الذكاء الاصطناعي في التطور، سنقوم بتقييم الفرص التي يقدمها واستكشاف كيف يمكننا الاستفادة منه لتحقيق النمو والابتكار في المستقبل.



هل لديك رؤية مختلفة للإخراج في 2025؟ وهل سيشهد الجمهور جانبًا جديدًا من أسلوبك السينمائي؟



نعم، أخطط لاستكشاف اتجاهات جديدة في عام 2025 أفكر في إنتاج المزيد من الأفلام الرومانسية، مع التركيز أيضًا على المفاهيم القوية التي تلهمني إلى جانب ذلك، أفكر في إنتاج بعض الأفلام التجارية لتقديم شيء جديد وممتع للجمهور. إنه وقت مثير، وأنا أتطلع إلى عرض جانب جديد من أسلوبي السينمائي.

مع دخولنا عام 2025، هل تعتقد أن بوليوود لا تزال تعبر عن الروح الحقيقية للهند أم أنها أصبحت أسيرة للمعايير التجارية العالمية؟

أعتقد أن بوليوود تحتفظ بهويتها الفريدة، حيث تعرض مجموعة واسعة من القصص والأساليب. يجلب صانعو الأفلام المختلفون رؤاهم الفردية وعملياتهم الفكرية إلى عملهم، مما يجعل الصناعة متعددة الاستخدامات إلى حد كبير. لا ينطبق هذا على بوليوود فحسب، بل على صانعي الأفلام في جميع أنحاء العالم، حيث يصنع كل منهم سينما بمنظوره الخاص ونهجه في سرد ​​القصص.

لا أعتقد أن بوليوود أصبحت سجينة للمعايير التجارية العالميةومع ذلك، عند صناعة الأفلام، من المهم مراعاة عائد الاستثمار (ROI) وضمان الجدوى التجارية للفنيين والمواهب والمنتجين المشاركين إن تحقيق التوازن بين الإبداع والحس التجاري أمر أساسي.



ما هو “الخط الأحمر” الذي لا يمكنك تجاوزه في أفلامك مهما تغيرت الظروف أو الضغوط في 2025؟

"الخط الأحمر" بالنسبة لي هو ضمان أن تظل أفلامي راقية وأنيقة ومناسبة للجمهور العائلي، حتى عند استكشاف موضوعات رومانسية مكثفة. أحب أن أصنع أفلامًا تجارية يمكن أن يستمتع بها الجميع، مع الحفاظ على حس التطور وتجنب أي شيء يبدو مهلهلًا أو مقيتًا. إن الحفاظ على هذه المعايير أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لي، بغض النظر عن الظروف أو الضغوط

