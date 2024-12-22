"إدوارد يكشف عن معاناته الصحية بعد استخدام حقن التخسيس: "إحساس إن ربنا معاك مخليني مطمئن"

في أول تعليق له بعد الأزمة الصحية التي مر بها نتيجة استخدامه حقن التخسيس، شارك الفنان إدوارد عبر حسابه على إنستجرام مع متابعيه شعوره بالأمان والدعاء، مؤكدًا أنه يشعر بأن الله يسانده خلال محنته الأخيرةوقال: "إحساس إن ربنا معاك إحساس حلو أوي مخليني مطمئن وموش فارق معايا حاجة أشكرك يا رب".

وتعرض إدوارد في الأيام الماضية لوعكة صحية بسبب استخدامه حقن التخسيس التي كان يتبعها ضمن نظام غذائي خاص تحت إشراف طبيبته. وأوضح في وقت سابق على حسابه بموقع فيسبوك أنه كان يتناول الحقن بشكل منتظم، إلا أنه بدأ يشعر بتغيرات غريبة في جسمه، حيث فقد شهيته تمامًا لمدة أربعة أيام، مع آلام شديدة في معدته وعدم قدرته على التبول أو تناول الطعام.

وعندما تواصل مع طبيبته، نصحته بالتوقف عن استخدام الحقن فورًا والذهاب إلى طبيب جهاز هضمي. وبعد الفحص الطبي، اكتشف إدوارد أن الحقن تسببت في شلل مؤقت في المعدة، وهو ما استدعى تدخلاً طبيًا عاجلاً. وأكد الطبيب أن الحقن ليست ضارة بشكل أساسي، ولكن يجب أن يتم استخدامها بحذر وبتوجيه طبي مستمر، خاصة أنها تتطلب متابعة دقيقة.

وفي تصريحاته الأخيرة، أشار إدوارد إلى أن الطبيب نصحه بعدم الاستمرار في الحقن لأكثر من ثلاثة أشهر متواصلة، مع ضرورة التوقف لفترة قبل العودة لاستخدامها مجددًا. ورغم معاناته من بعض الألم المستمر، أكد له الطبيب أن حالته ستتحسن بشكل كامل خلال أسبوع تقريبًا.

وأوضح إدوارد أن حقن التخسيس حققت له نتائج ممتازة في مجال فقدان الوزن، لكنه شدد على ضرورة مراقبتها وتناولها تحت إشراف طبيب متخصص، حيث إن لها تأثيرات جانبية قد تؤثر على صحة القلب وتسبب اضطرابات في سرعة ضربات القلب. ووجه رسالة أمل لمتابعيه قائلاً: "أتمنى أن تكون تجربتي مفيدة للآخرين، وأتمنى الشفاء للجميع".