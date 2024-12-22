مباراة العراق و اليمن اليوم بدون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق واليمن اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26.. تتصدر مباراة العراق واليمن ضمن منافسات بطولة خليجي 26 «كأس الخليج العربي» محركات البحث، وذلك لأهمية هذه المواجهة بين العملاقين العربيين. ويترقب عشاق كرة القدم العراقية واليمنية هذه المباراة بشغف كبير، خاصة محبي أسود الرافدين والسعيد.

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لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة العراق واليمن من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة العراق واليمن اليوم في خليجي 26

موعد مباراة العراق واليمن في خليجي 26

من المقرر أن تقام مباراة العراق واليمن اليوم الأحد، الموافق 22 ديسمبر 2024. وستنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة و25 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة و25 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وستقام المباراة على ملعب «جابر الأحمد الدولي» في دولة الكويت، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي.

القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن

يمكنكم مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر اليوم عبر مجموعة من القنوات الرياضية المتميزة. ومن أبرز القنوات الناقلة:

قناة إس إس سي إتش دي السعودية (SSC NEWS HD)

قناة الكويت الرياضية إتش دي

قناة البحرين الرياضية إتش دي

قناة الكاس القطرية

قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية (AD Sports 1 HD)

معلقو مباراة العراق واليمن

تم تعيين مجموعة من المعلقين البارزين لتغطية مباراة العراق واليمن، وهم:

راشد الدوسري على قناة SSC NEWS HD خليل البلوشي على قناة Alkass One HD بلال علام على قناة AD Sports 1 HD

تفاصيل بطولة خليجي 26

تم إسناد تنظيم بطولة خليجي 26 إلى دولة الكويت، والتي ستقام بمشاركة 8 منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين. ويتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ثم يتواجه الفائزون في المشهد الختامي.

مجموعة العراق في خليجي 26

وقع منتخب العراق في المجموعة الثانية التي تضم:

منتخب العراق

منتخب السعودية

منتخب البحرين

منتخب اليمن

يأمل المنتخب العراقي في تحقيق بداية قوية في البطولة، لا سيما بعد فوزه بلقب خليجي 25 الماضي. بينما يسعى منتخب اليمن لتحقيق مفاجأة والتفوق على أسود الرافدين.

التشكيل المتوقع للعراق

حراسة المرمى: محمد حسن

الدفاع: مهند جعّار - مناف يونس - آدم رشيد - هلو فائق

الوسط: ماركو لوكا - لوكاس سليمان - أمجد عطوان

الهجوم: يوسف الأمين - أيمن حسين - بيتر كوركيس

التشكيل المتوقع لليمن