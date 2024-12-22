مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم بدون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية صوب ملعب توتنهام هوتسبير، حيث تقام مباراة هامة بين ليفربول وتوتنهام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025. وتمثل هذه المباراة المرتقبة فرصة لكلا الفريقين لتحقيق نقاط ثمينة في مشوار البطولة.

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مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

ستقام مباراة ليفربول وتوتنهام يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي. وسيحتضن ملعب توتنهام هوتسبير هذه المواجهة المثيرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل المباراة عبر قناة «beIN Sports HD 1». وقد تم تكليف المعلق حفيظ دراجي بمهمة التعليق على هذه المباراة المنتظرة.

ترتيب الفريقين في الدوري

يدخل ليفربول هذه المباراة وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، حصل عليها من 15 مباراة حقق فيها 11 انتصارًا، و3 تعادلات، وهزيمة وحيدة. أما توتنهام فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، من 16 مباراة، حقق فيها 7 انتصارات، 7 هزائم، وتعادلين.

تصريحات المدربين قبل المباراة

أشاد المدير الفني لفريق ليفربول، أرني سلوت، بأداء توتنهام تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو، مؤكدًا على قوة الفريق اللندني وقدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن توتنهام تمكن من التغلب على مانشستر سيتي، رغم النتائج التي قد لا تكون في صالحهم دائمًا. وتمنى سلوت أن يسفر عمل بوستيكوجلو عن نجاحات لتوتنهام في المستقبل، باستثناء الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

المواجهة التاريخية بين ليفربول وتوتنهام

تمثل هذه المباراة فرصة لتوتنهام لتحسين مركزهم في جدول الترتيب، بينما يسعى ليفربول لتعزيز صدارته. وتعتبر هذه المباراة من أهم المباريات في الجولة السابعة عشرة، حيث يجتمع فريقان من أقوى فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي