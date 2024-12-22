جيهان خليل تنضم إلى محمد هنيدي في مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الرمضاني

أعلن الفنان محمد هنيدي عن استعداده للعودة إلى الدراما الرمضانية في موسم 2025 من خلال مسلسل جديد بعنوان "شهادة معاملة أطفال"، الذي يعد بمثابة عودته القوية بعد غياب دام ست سنوات. المسلسل الذي يُصنف ضمن الأعمال الكوميدية الاجتماعية المشوقة، من إخراج وائل فرج.

وفي خطوة مفاجئة، انضمت الفنانة جيهان خليل مؤخرًا إلى طاقم العمل لتشارك هنيدي في البطولة.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية هنيدي، الذي يتعرض لحادث يسبب له فقدانًا كاملًا للذاكرة لمدة 20 عامًا، ليبدأ رحلة محورية لاستعادة ذاكرته وكشف أسرار ماضيه. وتتميز الحكاية بالمواقف الكوميدية التي تضيف بعدًا خفيفًا وممتعًا للقصة.

أبطال مسلسل جيهان خليل

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ويشارك في بطولته أيضًا كل من وليد فواز، محمد ثروت، سما إبراهيم، محمود حافظ، وغيرهم من النجوم. ومن المقرر أن يعرض المسلسل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2025.