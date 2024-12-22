دوللي شاهين تتصدر تريند جوجل بعد تصريحات جريئة في برنامج مع نزار الفارس

في ظهور إعلامي مثير، حلّت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين ضيفةً على برنامج "مع نزار الفارس" المذاع على القناة الرابعة العراقية، حيث أثارت ضجة كبيرة بتصريحاتها الجريئة.

أكدت دوللي أنها تعتبر نفسها أكثر موهبة من مواطنتها الفنانة نيكول سابا، مشيرةً إلى تفوقها في القدرات الصوتية والإيرادات السينمائية.

وأضافت: "أرى نفسي أعلى من نيكول سابا، فإمكاناتي الصوتية تفوقها بكثير، وأعتقد أنني قد أكون أعلى في إيرادات السينما أيضًا".

تصريحاتها كانت محط أنظار الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نشر الإعلامي نزار الفارس برومو الحلقة، الذي أظهر له طلبًا مفاجئًا من دوللي شاهين، حيث طلب منها خلع جاكيتها لتغطية ساقيها، لترد عليه بأن ذلك يعد انتهاكًا لخصوصيتها.

إلى جانب هذا، طرحت دوللي شاهين أغنيتها الجديدة "روح زورن" احتفالًا بأعياد الميلاد، التي حققت نجاحًا كبيرًا بعد ساعات من طرحها، محققة نسب استماع ومشاهدة مرتفعة على منصات يوتيوب والموسيقى الرقمية.

تستمر دوللي شاهين في تقديم أعمال فنية مميزة، حيث أحدثت أغنيتها "أنا الحاجة الحلوة" ضجة كبيرة على يوتيوب، متخطية ربع مليون مشاهدة في أقل من أسبوع.