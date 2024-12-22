هيئة الدواء تكشف أسباب سحب مستحضر شهير من الأسواق (ما القصة؟)

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هيئة الدواء
هيئة الدواء

كشفت هيئة الدواء المصرية،عن سحب مستحضر «Vegaskine – D tab- دواء فيجاسكين دي» من جميع الأسواق المصرية.


وقالت هيئة الدواء في منشور لها أن سحبه يأتي في إطار حرص هيئة الدواء على حماية صحة المواطنين، وضمان سلامة الأدوية المتداولة في السوق المصرية، وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار جاء  بعد دراسة شاملة من الهيئة لضمان فعالية وجودة المنتجات الدوائية المتاحة، والتأكد من عدم وجود أي مخاطر صحية قد تطرأ على المستهلكين نتيجة لاستخدام هذا المستحضر.

وتضمن المنشور أنه بناء على هذه الدراسات تقرر سحب مستحضر« «Vegaskine – D tab- دواء فيجاسكين دي»  بسبب وجود بعض المخاوف بشأن جودته أو تركيبته الدوائية، حيث كشفت معامل هيئة الدواء أن المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة رقم 2196001.

ووجهت هيئة الدواء المصرية، في ضوء هذا القرار، جميع الصيدليات والموزعين بسحب هذا المستحضر من الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاعه إلى الشركات المنتجة، كما تم التنبيه وتوجيه إشعار للمستهلكين بضرورة التوقف عن استخدام «Vegaskine – D tab» فورًا والقيام باستشارة الطبيب لتحديد البدائل المناسبة بعبارة « يُنصح المرضى الذين يملكون هذا المستحضر التوقف عن استخدامه على الفور.

ونبهت هيئة الدواء على المواطنين، الذين كانوا يستخدمون «Vegaskine – D tab»  بضرورة التوجه إلى أقرب صيدلية أو مركز صحي لاستشارة الطبيب للحصول على نصائح حول البدائل العلاجية المناسبة، مؤكدة على أهمية متابعة التوجيهات الرسمية الصادرة منها لتفادي أي مشكلات صحية.

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