عاجل- استشهاد 9 فلسطينيين بينهم طفل في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة لإيواء النازحين

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قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 9 مواطنين، بينهم طفل، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة موسى بن نصير في حي الدرج بمدينة غزة، والتي كانت تأوي نازحين فروا من مناطق القتال.

تفاصيل القصف ومنع الإسعاف

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية نقلًا عن الدفاع المدني في غزة، أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف منطقة إيواء النازحين في حي الدرج، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى. وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، مما فاقم الوضع الإنساني في المنطقة.

سياق التصعيد العسكري

الهجوم يأتي ضمن موجة تصعيد عسكري تشهدها غزة، حيث تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متعددة من القطاع.

اشتباكات عنيفة في شمال غزة

في الوقت ذاته، تدور معارك شرسة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة. وشهدت منطقة العلمي في مخيم جباليا شمالي القطاع مواجهات حادة، وسط تصاعد في الأعمال القتالية.

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