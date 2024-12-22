عاجل - كيم جونج أون يحتفل بإعادة إعمار المنازل المتضررة من الفيضانات ويطلق مشاريع تنموية جديدة

شارك زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في مراسم الاحتفال بانتهاء إعادة بناء المنازل التي تضررت بفعل فيضانات شهر يوليو الماضي، مؤكدًا أهمية تعزيز قدرات الاستجابة للكوارث والاعتماد على الذات، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد.

جهود إعمار واسعة النطاق

تشهد كوريا الشمالية منذ أواخر يوليو حملة إعمار واسعة بعد فيضانات شديدة اجتاحت مناطق واسعة على طول نهر أمنوك، متسببة بسقوط العديد من الضحايا. وتم إيواء أكثر من 15 ألف متضرر في العاصمة بيونج يانج لتوفير مأوى آمن لهم.

مشاريع مستقبلية وتعزيز البنية التحتية

في كلمة ألقاها خلال الحفل الذي أقيم في مقاطعة بيونجان الشمالية، أعلن كيم عن خطط لإطلاق مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز السدود، بالإضافة إلى بناء صوبات زراعية في المناطق المتضررة. كما شدد على أهمية تحسين مهارات العمال واستخدام معدات بناء متطورة لرفع كفاءة المشروعات المستقبلية.