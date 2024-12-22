لارا ترامب تسحب ترشحها لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا

أعلنت لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن سحب ترشحها لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا.

وقالت لارا ترامب عبر حسابها على منصة "إكس": "بعد الكثير من التفكير والتأمل، ومع الدعم والتشجيع الذي تلقيته، قررت سحب اسمي من قائمة المرشحين لمجلس الشيوخ الأمريكي".

وأوضحت أنها ستصدر "إعلانًا مهمًا" في يناير المقبل، وفقًا لما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".

يُذكر أن هذا القرار جاء بعد أسابيع من إعلان لارا ترامب استقالتها من منصب نائبة رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، مما أثار تساؤلات حول إمكانية سعيها للترشح لمقعد في مجلس الشيوخ.

وفي حال تأكيد تعيين السيناتور ماركو روبيو في منصبه الجديد، سيتعين على حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس تعيين بديل له، وهو الشخص الذي سيخدم لمدة عامين حتى موعد الانتخابات النصفية في عام 2026.

ومن المتوقع أن يتم تأكيد تعيين روبيو سريعًا من قبل زملائه في مجلس الشيوخ، وقد صرح ديسانتيس بأنه سيتم إعلان اسم عضو الكونغرس الجديد عن ولاية فلوريدا في بداية يناير المقبل.